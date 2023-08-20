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Ловчев считает, что Бонгонда скоро станет лидером «Спартака»

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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что нападающий Тео Бонгонда скоро станет лидером «Спартака».

«Он сразу показал, что является исполнителем хорошего уровня. Тео приехал из испанской Примеры, а там люди больше заточены на индивидуальные действия, нежели на коллективные. И он сразу проявил себя как индивидуально сильный вингер. Показательной в данном отношении получилась встреча с «Балтикой», когда сначала он вышел вдвоём с партнёром на чужих защитника и вратаря, но пожадничал. А потом Промес, наоборот, вырезал ему блестящий навес, и Тео открыл счёт.

Ему ещё предстоит понять: в России вообще и в «Спартаке» в частности более командный футбол. Тут можно вспомнить Малкома, который далеко не сразу заблистал в РПЛ, но потихоньку стал лидером. Точно так же будет расти Бонгонда», — сказал Ловчев в интервью RT.

Ранее Ловчев высказался об излишних эмоциях нападающего «Спартака» Александра Соболева.

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