Узнать больше

Ловчев — об излишних эмоциях Соболева: можно ли представить, чтобы такое позволил себе Яшин

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался об излишних эмоциях нападающего «Спартака» Александра Соболева.
Ловчев — об излишних эмоциях Соболева: можно ли представить, чтобы такое позволил себе Яшин
  • РИА Новости

«Особый настрой на петербуржцев присутствует у всех. Александру же, как и многим футболистам, стоит понять одно: он артист, выходящий на сцену перед зрителями, и вести себя необходимо достойно. А если бы аналогичным образом поступил Филипп Киркоров во время своего концерта? Мы можем себе представить, чтобы Лев Яшин, Эдуард Стрельцов, Галимзян Хусаинов или Анзор Кавазашвили себе такое позволяли? Никогда в жизни! Потому что они играли для болельщиков, хотели понравиться им. А разве может людям понравиться такое?» — сказал Ловчев в интервью RT.

Ранее Ловчев предположил, что матч между «Спартаком» и «Зенитом» не получится результативным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить