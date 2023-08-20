Ловчев — об излишних эмоциях Соболева: можно ли представить, чтобы такое позволил себе Яшин

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался об излишних эмоциях нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Особый настрой на петербуржцев присутствует у всех. Александру же, как и многим футболистам, стоит понять одно: он артист, выходящий на сцену перед зрителями, и вести себя необходимо достойно. А если бы аналогичным образом поступил Филипп Киркоров во время своего концерта? Мы можем себе представить, чтобы Лев Яшин, Эдуард Стрельцов, Галимзян Хусаинов или Анзор Кавазашвили себе такое позволяли? Никогда в жизни! Потому что они играли для болельщиков, хотели понравиться им. А разве может людям понравиться такое?» — сказал Ловчев в интервью RT.

Ранее Ловчев предположил, что матч между «Спартаком» и «Зенитом» не получится результативным.