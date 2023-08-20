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Ловчев: в матче «Спартак» — «Зенит» будет забито не так много мячей

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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев предположил, что матч между «Спартаком» и «Зенитом» не получится результативным.
Ловчев: в матче «Спартак» — «Зенит» будет забито не так много мячей
  • Gettyimages.ru

«Матч получится с акцентом на защиту, и забито будет не так много мячей. Каждый раз, когда сражаешься с петербуржцами, у тебя исчезает разухабистость: мол, побежали вперёд. Всё равно начинаешь действовать осторожнее, потому что это чемпион.

Вот и Абаскаль не станет думать исключительно об атаке. Но и гости, в свою очередь, тоже будут аккуратнее», — сказал Ловчев в интервью RT.

Ранее Ловчев высказался о проблемах «Спартака» в обороне.

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