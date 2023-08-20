Михаил Кержаков: Вендел извинился перед «Зенитом», мы закрыли вопрос как минимум до зимы

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал возвращение полузащитника Вендела в расположение клуба.

«Тема обсуждалась в команде на всех уровнях. В какой‑то момент Вендел перед одной из тренировок извинился перед командой, всё объяснил, и мы закрыли этот вопрос как минимум до зимы», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».

25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 Российской премьер-лиги. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

По информации Goal, игрок рассчитывает перейти в бразильский «Фламенго» в зимнее трансферное окно.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем Вендела в петербургском клубе.