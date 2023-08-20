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В «Динамо» выразили недовольство ранним началом матча Кубка России со «Спартаком»

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб недоволен решением Российского футбольного союза (РФС) назначить начало домашнего матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» на столь раннее время в будний день.
В «Динамо» выразили недовольство ранним началом матча Кубка России со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Этот вопрос мы долго обсуждали с лигой и РФС, но такое решение принято, мы будем его исполнять. Мы недовольны назначением топового матча на среду в 16:45», — цитирует Пивоварова ТАСС.

Ближайшая встреча бело-голубых с красно-белыми состоится 29 августа в 19:30 мск на стадионе «Открытие Арена» в рамках четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев предположил, что матч между «Спартаком» и «Зенитом» не получится результативным.

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