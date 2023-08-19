Кокорин не попал в стартовый состав «Фиорентины» на матч первого тура Серии А с «Дженоа»

«Фиорентина» опубликовала стартовый состав на матч первого тура чемпионата Италии по футболу с «Дженоа».

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