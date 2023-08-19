Кокорин не попал в стартовый состав «Фиорентины» на матч первого тура Серии А с «Дженоа»
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Александр Кокорин начнёт игру на скамейке запасных, сообщает пресс-служба клуба из Флоренции.
Прошедший сезон 32-летний российский форвард провёл в аренде в кипрском «Арисе». Его признали лучшим игроком чемпионата по версии Ассоциации футболистов Кипра.
Матч «Дженоа» — «Фиорентина» пройдёт 19 августа. Игра начнётся в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что «Фиорентина» по-прежнему планирует расстаться с Кокориным.