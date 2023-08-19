Фигуристка Медведева: «Динамо» разрывает сезон РПЛ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала победу «Динамо» над ЦСКА в рамках пятого тура чемпионата России по футболу.

«Я вернулась-то, чтобы сказать, что наши ребята из «Динамо» просто разрывают текущий сезон. Слушайте, как круто: и «Зенит», и ЦСКА. Кто следующий? «Спартак»?» — заявила Медведева в своём Telegram-канале.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:1. «Динамо» набрало десять очков и расположилось на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (девять) — на четвёртой.

Евгения не выступает в турнирах с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России.

Ранее полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян посетил матч второго тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» — «Сельта».