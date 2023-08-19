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Захарян посетил матч «Реал Сосьедад» — «Сельта»

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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян посетил матч второго тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» — «Сельта».
Захарян посетил матч «Реал Сосьедад» — «Сельта»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Полузащитник перед этим прошёл медосмотр и раздал автографы фанатам клуба из Сан-Себастьяна.

По данным СМИ, контракт россиянина с «Реал Сосьедад» будет рассчитан на шесть лет. В соглашении прописана сумма отступных в размере €70 млн.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что Захарян работал не на пользу команде, а пытался показать себя. 

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