Захарян посетил матч «Реал Сосьедад» — «Сельта»
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Полузащитник перед этим прошёл медосмотр и раздал автографы фанатам клуба из Сан-Себастьяна.
По данным СМИ, контракт россиянина с «Реал Сосьедад» будет рассчитан на шесть лет. В соглашении прописана сумма отступных в размере €70 млн.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.
Ранее бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что Захарян работал не на пользу команде, а пытался показать себя.