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Экс-футболист ЦСКА Пономарёв упрекнул Захаряна в самолюбии

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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян работал не на пользу команде, а пытался показать себя.
Экс-футболист ЦСКА Пономарёв упрекнул Захаряна в самолюбии
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Для «Динамо» уход Захаряна абсолютно незаметен. Он очень тянул игру на себя, хотел восхищения своей игрой. Надо любить футбол, а не себя в футболе», — цитирует Пономарёва РИА Новости. 

По данным СМИ, контракт Захаряна с клубом из Сан-Себастьяна будет рассчитан на шесть лет. В соглашении прописана сумма отступных в размере €70 млн.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об отъезде Захаряна в «Реал Сосьедад».

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