Экс-футболист ЦСКА Пономарёв упрекнул Захаряна в самолюбии
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«Для «Динамо» уход Захаряна абсолютно незаметен. Он очень тянул игру на себя, хотел восхищения своей игрой. Надо любить футбол, а не себя в футболе», — цитирует Пономарёва РИА Новости.
По данным СМИ, контракт Захаряна с клубом из Сан-Себастьяна будет рассчитан на шесть лет. В соглашении прописана сумма отступных в размере €70 млн.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.
Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об отъезде Захаряна в «Реал Сосьедад».