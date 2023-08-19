Экс-футболист ЦСКА Пономарёв упрекнул Захаряна в самолюбии

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян работал не на пользу команде, а пытался показать себя.

«Для «Динамо» уход Захаряна абсолютно незаметен. Он очень тянул игру на себя, хотел восхищения своей игрой. Надо любить футбол, а не себя в футболе», — цитирует Пономарёва РИА Новости.

По данным СМИ, контракт Захаряна с клубом из Сан-Себастьяна будет рассчитан на шесть лет. В соглашении прописана сумма отступных в размере €70 млн.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об отъезде Захаряна в «Реал Сосьедад».