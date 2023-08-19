«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Сельтой» в матче 2-го тура Примеры
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- © Ricardo Larreina/Keystone Press Agency
Игра на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне завершилась со счётом 1:1.
В составе «Реал Сосьедад» мяч забил Андер Барренечеа (22-я минута). У «Сельты» отличился Оскар Мингеса (94-я).
Напомним, «Реал Сосьедад» планирует подписать контракт с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном 19 августа.
По данным СМИ, соглашение россиянина будет рассчитано на шесть лет. В договоре прописана сумма отступных в размере €70 млн. Сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.
Ранее гендиректор «Динамо» сообщил, что Захарян прошёл медосмотр в «Реал Сосьедад»ю