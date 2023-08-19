«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Сельтой» в матче 2-го тура Примеры

«Реал Сосьедад» и «Сельта» не смогли выявить победителя в матче второго тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне завершилась со счётом 1:1.

В составе «Реал Сосьедад» мяч забил Андер Барренечеа (22-я минута). У «Сельты» отличился Оскар Мингеса (94-я).

Напомним, «Реал Сосьедад» планирует подписать контракт с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном 19 августа.

По данным СМИ, соглашение россиянина будет рассчитано на шесть лет. В договоре прописана сумма отступных в размере €70 млн. Сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее гендиректор «Динамо» сообщил, что Захарян прошёл медосмотр в «Реал Сосьедад»ю