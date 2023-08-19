Гендиректор «Динамо» сообщил, что Захарян прошёл медосмотр в «Реал Сосьедад»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что полузащитник Арсен Захарян успешно прошёл медицинский осмотр для перехода в «Реал Сосьедад».

«По моей информации, Захарян удачно прошёл медосмотр», — цитирует Пивоварова ТАСС.

Сегодня россиянин пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с испанским клубом. Он уже сможет принять участие в первой тренировке.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее сообщалось, что Захарян прибыл в Сан-Себастьян для завершения перехода в «Реал Сосьедад».