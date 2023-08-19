Гендиректор «Динамо» сообщил, что Захарян прошёл медосмотр в «Реал Сосьедад»
- РИА Новости
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«По моей информации, Захарян удачно прошёл медосмотр», — цитирует Пивоварова ТАСС.
Сегодня россиянин пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с испанским клубом. Он уже сможет принять участие в первой тренировке.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.
Ранее сообщалось, что Захарян прибыл в Сан-Себастьян для завершения перехода в «Реал Сосьедад».