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Гончаренко — о победе над «Балтикой»: взять три очка при плохой игре — движение вперёд

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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о победе своей команды над «Балтикой» в пятом туре чемпионата России.
Гончаренко — о победе над «Балтикой»: взять три очка при плохой игре — движение вперёд
  • РИА Новости

«Хотелось бы поздравить Екатеринбург с 300‑летием. Нам было тяжело, «Балтика» хорошо действовала. Это движение вперёд, взять три очка при плохой игре. После забитого мяча мы начали играть на удержание. Мы могли выходить в более быстрые атаки. Глубоко сели в центральной зоне», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий екатеринбургского клуба Алексей Каштанов с пенальти на 49-й минуте матча.

Таким образом, «Урал» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Балтика» (три очка) — 14-я.

Ранее гол Смолова принёс «Динамо» победу в матче пятого тура РПЛ с ЦСКА.

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