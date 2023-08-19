Гончаренко — о победе над «Балтикой»: взять три очка при плохой игре — движение вперёд

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о победе своей команды над «Балтикой» в пятом туре чемпионата России.

«Хотелось бы поздравить Екатеринбург с 300‑летием. Нам было тяжело, «Балтика» хорошо действовала. Это движение вперёд, взять три очка при плохой игре. После забитого мяча мы начали играть на удержание. Мы могли выходить в более быстрые атаки. Глубоко сели в центральной зоне», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий екатеринбургского клуба Алексей Каштанов с пенальти на 49-й минуте матча.

Таким образом, «Урал» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Балтика» (три очка) — 14-я.

Ранее гол Смолова принёс «Динамо» победу в матче пятого тура РПЛ с ЦСКА.