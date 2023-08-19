Пименов — о победе «Динамо» над ЦСКА в матче РПЛ: так и закаляется характер

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов считает, что победа в столичном дерби в рамках пятого тура чемпионата России по футболу с ЦСКА придаст уверенности игрокам «Динамо».

«Футболисты «Динамо» — молодцы: выдержали натиск ЦСКА и переломили ход игры. Ошибка Набабкина — ключевая. И досадная ошибка Заболотного: сделал пенальти. В общем, динамовцев с трудовой победой. Так и закаляется характер», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:1.

У «Динамо» отличились Муми Нгамалё (45-я минута), Фёдор Смолов (83-я). В составе ЦСКА мяч забил Антон Заболотный (7-я).

«Динамо» набрало десять очков и расположилось на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (девять) — на четвёртой.

Ранее Федотов высказался о поражении своей команды от «Динамо» в матче пятого тура чемпионата России.