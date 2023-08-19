Федотов: ЦСКА не может проигрывать такие матчи

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о поражении своей команды от «Динамо» в матче пятого тура чемпионата России.

«Влияние Акинфеева на команду? Я этого влияния не заметил по причине, что такие матчи не можем проигрывать. Мы могли всё решить, были хорошие и голевые моменты. Какие вопросы к Владу Торопу? Что он пенальти не поймал? Есть уверенность вратаря, которую он проявлял», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:1.

У «Динамо» отличились Муми Нгамалё (45-я минута), Фёдор Смолов (83-я). В составе ЦСКА мяч забил Антон Заболотный (7-я).

Таким образом, «Динамо» набрало десять очков и расположилось на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (девять) — на четвёртой.

Ранее «Рубин» обыграл «Крылья» в пятом туре и одержал первую победу в РПЛ после возвращения.