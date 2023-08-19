Галактионов заявил, что Тикнизян пропустит матч с «Краснодаром» из-за болезни

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что защитник Наир Тикнизян пропустит матч пятого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром» по медицинским показаниям.

«Тикнизян приболел, нехорошо себя чувствовал, поэтому фактически пропустил недельный цикл. Нормально тренировался уже здесь. Но ничего, он готовится, посмотрим, вполне может сыграть сегодня», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов подтвердил, что ведутся переговоры с «Вердером» по футболисту сборной Армении. По его словам, стороны пока не могут согласовать условия трансфера.

Тикнизян в сезоне-2023/24 забил четыре мяча в пяти матчах за красно-зелёных во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Игра «Краснодар» — «Локомотив» пройдёт 19 августа. Матч начнётся в 19:30 мск.

Ранее в «Локомотиве» раскрыли детали переговоров с «Вердером» на трансферу Тикнизяна.





