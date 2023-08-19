Федотов: пока у ЦСКА дисбаланс в составе — не залепили дырки

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о проблемах в составе армейского клуба.

«Был очень короткий перерыв, пока ощущаем некий дисбаланс в составе. Мы чуть-чуть опоздали по времени, не залепили дырки. Плюс футболисты после тяжёлого сезона, двух недель не хватило на восстановление. Естественно, это накладывает отпечаток», — цитирует Федотова пресс-служба ЦСКА.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:1.

У «Динамо» отличились Муми Нгамалё (45-я минута), Фёдор Смолов (83-я). В составе ЦСКА мяч забил Антон Заболотный (7-я).

Таким образом, «Динамо» набрало десять очков и расположилось на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (девять) — на четвёртой.

Ранее Федотов высказался о поражении своей команды от «Динамо» в матче пятого тура чемпионата России.