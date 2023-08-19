Джикия: переход Медины в «Спартак» для меня удивителен — я себе такого позволить не могу

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о переходе полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в стан красно-белых.

«Могу сказать честно: да. Для меня как для человека, который родился, вырос в России и знает, что такое дерби «Спартак» — ЦСКА, подобное удивительно. Я себе такое представить и позволить точно не могу. Что касается Медины, то мы полтора года были на поле принципиальными соперниками, но теперь он — один из нас», — приводит слова Джикии пресс-служба красно-белых.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.

26-летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

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