Ещенко оценил переход Медины в «Спартак» из ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о переходе бывшего полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых.

«Трансфер Медины? Решает президент, руководство и тренер. Если Медина им нужен… Решили взять — это их право. Усилит или не усилит он клуб — это покажет нам только время. Переход между принципиальными соперниками? Футболист должен сам понимать, куда идёт и где играл», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.

26-летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выплатил ЦСКА сумму трансфера Медины одним траншем.