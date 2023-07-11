РИА Новости: «Спартак» выплатил ЦСКА сумму трансфера Медины одним траншем

«Спартак» выплатил ЦСКА полную сумму трансфера за переход полузащитника Хесуса Медины.

«Спартак» выплатил ЦСКА всю сумму за трансфер Медины одним траншем», — приводит слова источника РИА Новости.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. Контракт подписан до 30 июня 2026 года. Футболист будет выступать под номером 19.

26-летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года. За красно-синих полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач. В составе ЦСКА футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/23.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об ошибках, совершённых в прошедшем сезоне.