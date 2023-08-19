«Ливерпуль» в меньшинстве обыграл «Борнмут» в матче 2-го тура АПЛ
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Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Юргена Клоппа.
В составе победителей мячи забили Луис Диас (28-я минута), Мохамед Салах (36-я), Диогу Жота (62-я). У проигравших отличился Антуан Семеньо (третья).
Мерсисайдская команда осталась в меньшинстве в начале второго тайма после удаления Алексиса Мак Аллистера (58-я).
«Ливерпуль» в матче третьего тура сыграет в гостях с «Ньюкаслом» 27 августа, «Борнмут» за день до этого примет «Тоттенхэм».
Ранее сообщалось, что Салах стал 12-м игроком в истории АПЛ с 200 очками по системе «гол + пас».