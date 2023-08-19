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Салах стал 12-м игроком в истории АПЛ с 200 очками по системе «гол + пас»

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Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах продолжает ставить личные рекорды в чемпионате Англии по футболу.
Салах стал 12-м игроком в истории АПЛ с 200 очками по системе «гол + пас»
  • Gettyimages.ru
  • © George Wood

31-летний форвард сборной Египта стал 12-м игроком в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), который смог набрать 200 очков по системе «гол + пас». На его счету 140 мячей и 60 голевых передач.

Лидирует в списке Алан Ширер (324 очка). Далее идёт Уэйн Руни (311), Фрэнк Лэмпард (279), Райан Гиггз (271), Эндрю Коул (260).

Салах является единственным действующим игроком АПЛ из «клуба 200».

Статистика ведётся с момента создания в 1992 году АПЛ.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал первым человеком в истории, набравшим более 600 млн подписчиков в Instagram.


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