Роналду стал первым человеком в истории, набравшим более 600 млн подписчиков в Instagram
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Он стал первым человеком в истории, число подписчиков которого превысило 600 млн.
Больше только у официального аккаунта соцсети (более 651 млн).
12 августа дубль Роналду принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Хилялем» (2:1) в финале Кубка арабских чемпионов. Нападающий завоевал свой 35-й трофей в карьере.
Ранее Роналду возмутился тем, что не был признан самым ценным игроком финала с «Аль-Хилялем».
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