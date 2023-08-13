Роналду возмутился тем, что не был признан самым ценным игроком финала с «Аль-Хилялем»
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Награду получил полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич.
Во время награждения Роналду обратился к организаторам, показывая жестом, что он забил два гола в финальном матче.
Дубль игрока принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Хилялем» (2:1) в финале Кубка арабских чемпионов. Португалец стал лучшим бомбардиром турнира с шестью голами.
Ранее Роналду заявил, что гордится первой победой «Аль-Насра» в Кубке арабских чемпионов.