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Роналду возмутился тем, что не был признан самым ценным игроком финала с «Аль-Хилялем»

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду остался недоволен тем, что его не признали самым ценным игроком финала Кубка арабских чемпионов 2023 года с «Аль-Хилялем».
Роналду возмутился тем, что не был признан самым ценным игроком финала с «Аль-Хилялем»
  • Gettyimages.ru
  • © Yasser Bakhsh

Награду получил полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич.

Во время награждения Роналду обратился к организаторам, показывая жестом, что он забил два гола в финальном матче.

Дубль игрока принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Хилялем» (2:1) в финале Кубка арабских чемпионов. Португалец стал лучшим бомбардиром турнира с шестью голами.

Ранее Роналду заявил, что гордится первой победой «Аль-Насра» в Кубке арабских чемпионов.

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