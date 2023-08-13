Роналду заявил, что гордится первой победой «Аль-Насра» в Кубке арабских чемпионов

Нападающий Криштиану Роналду поблагодарил одноклубников и болельщиков за поддержку после победы «Аль-Насра» в Кубке арабских чемпионов по футболу 2023 года.

«Горжусь тем, что помог команде выиграть этот важный трофей в первый раз. Спасибо всем в клубе, кто был причастен к этому великому достижению, а также моей семье и друзьям за то, что они всегда были рядом со мной», — написал форвард в социальных сетях.

По его мнению, без поддержки фанатов саудовской команде было бы гораздо сложнее добиться победы в турнире.

«Трофей также, несомненно, принадлежит нашим болельщикам», — добавил португальский форвард.

Дубль Роналду принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Хилялем» (2:1) в финале Кубка арабских чемпионов. Португалец стал лучшим бомбардиром турнира с шестью голами.

Ранее сообщалось, что Роналду не смог доиграть финал Кубка арабских чемпионов из-за травмы.