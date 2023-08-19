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Ульянов заявил, что Дзюба может сыграть в матче РПЛ с «Сочи»

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Спортивный директор столичного «Локомотива» Дмитрий Ульянов не исключил, что нападающий Артём Дзюба успеет восстановиться к матчу шестого тура чемпионата России по футболу с «Сочи».
Ульянов заявил, что Дзюба может сыграть в матче РПЛ с «Сочи»
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

«Что касается Дзюбы, то никаких изменений в плане его восстановления нет. Он спокойно готовится в Москве. Мы рассчитываем на него в матче с «Сочи» через неделю. Надеюсь, что всё будет хорошо», — цитирует Ульянова «Матч ТВ».

Бывший форвард сборной России получил повреждение 5 августа в игре третьего тура РПЛ с московским ЦСКА. Футболист не принял участия в следующем матче с «Крыльями Советов». Также 34-летний Дзюба не попал в заявку «Локомотива» на игру Кубка России с казанским «Рубином». 

19 августа «Локомотив» в гостях в матче пятого тура сыграет с «Краснодаром». Начало — 19:30 мск. Дзюба пропустит эту игру.

Ранее Сергей Ташуев сравнил Дзюбу с новогодней звездой на ёлке.

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