Федотов — о возможном трансфере Карраскаля в «Динамо»: дыма без огня не бывает
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«Вчера он тренировался с нами. Но на данный момент он играть не готов. Поживём — увидим. Видимо, дыма без огня не бывает, хотя слухам верить нельзя», — цитирует Федотова ТАСС.
По информации СМИ, колумбийский футболист перейдёт в «Динамо». Сумма трансфера составит €7—8 млн.
25-летний хавбек в сезоне-2023/24 не принял участия ни в одном матче за армейцев. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее агент Карраскаля заявил, что очень много клубов из разных чемпионатов интересуются Хорхе.