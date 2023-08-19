Федотов — о возможном трансфере Карраскаля в «Динамо»: дыма без огня не бывает

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов не исключил, что полузащитник Хорхе Карраскаль может перейти в столичное «Динамо».

«Вчера он тренировался с нами. Но на данный момент он играть не готов. Поживём — увидим. Видимо, дыма без огня не бывает, хотя слухам верить нельзя», — цитирует Федотова ТАСС.

По информации СМИ, колумбийский футболист перейдёт в «Динамо». Сумма трансфера составит €7—8 млн.

25-летний хавбек в сезоне-2023/24 не принял участия ни в одном матче за армейцев. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее агент Карраскаля заявил, что очень много клубов из разных чемпионатов интересуются Хорхе.