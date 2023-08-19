Левенталь: форвард «Спартака» Николсон может перейти в «Уотфорд»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Как сообщает журналист The Athletic Адам Левенталь в социальных сетях, переговоры между сторонами продолжаются, соглашение пока достигнуто не было.
В нынешнем сезоне футболист не сыграл ни одного матча за «Спартак».
На Золотом кубке КОНКАКАФ Николсон принял участие в пяти встречах, но не отметился результативными действиями. Сборная Ямайки дошла до полуфинала, где уступила команде Мексики со счётом 0:3.
Ранее агент Николсона рассказал, что нападающий готов принять участие в матче с «Зенитом».