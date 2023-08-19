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Левенталь: форвард «Спартака» Николсон может перейти в «Уотфорд»

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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может перейти в «Уотфорд» в летнее трансферное окно.
Левенталь: форвард «Спартака» Николсон может перейти в «Уотфорд»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Как сообщает журналист The Athletic Адам Левенталь в социальных сетях, переговоры между сторонами продолжаются, соглашение пока достигнуто не было. 

В нынешнем сезоне футболист не сыграл ни одного матча за «Спартак». 

На Золотом кубке КОНКАКАФ Николсон принял участие в пяти встречах, но не отметился результативными действиями. Сборная Ямайки дошла до полуфинала, где уступила команде Мексики со счётом 0:3.

Ранее агент Николсона рассказал, что нападающий готов принять участие в матче с «Зенитом».

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