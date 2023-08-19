В ЦСКА объяснили, почему Акинфеев и Гайич не сыграют с «Динамо»

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безгулов пояснил, почему голкипер Игорь Акинфеев и защитник Милан Гайич не попали в заявку на матч пятого тура с «Динамо».

«Сегодня недоступными по медицинским показаниям для тренерского штаба будут Игорь Владимирович Акинфеев и Милан Гайич. Оба могли принять участие в игре. Но учитывая целый ряд факторов, связанных с будущими играми, сроками восстановления, тренерский штаб решил не рисковать», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

У «Динамо» появятся Шунин, Бессмертный, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Макаров, Нгамалё, Смолов, Тюкавин.

В составе ЦСКА с первых минут выйдут Тороп, Набабкин, Мойзес, Роша, Обляков,Мухин, Глебов, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена». Игра начнётся в 15:00 мск.

Ранее Акинфеев заявил, что будет играть за ЦСКА в 2028 году.