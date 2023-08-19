Кириленко предложил Джоковичу сыграть в ветеранской команде по баскетболу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что предложил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу сыграть в ветеранской команде.

«Я уже Джоковичу написал ответ, что наша ветеранская команда ждёт разыгрывающего сербского. Хватит уже унижать молодёжь, пора бы и честь знать», — цитирует Кириленко ТАСС.

Сербский теннисист выложил видео в соцсетях, как они отрабатывают трёхочковые броски. Он также обратился к Кириленко.

19 августа вторая ракетка мира вышел в полуфинал турнира в Цинциннати, обыграв американца Тейлора Фритца.

Ранее сообщалось, что Джокович установил рекорд, обыграв Монфиса в 19-й раз в карьере.