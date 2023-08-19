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Джокович сыграл с Рублёвым в баскетбол и по-русски обратился к Кириленко

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Серб Новак Джокович и россиянин Андрей Рублёв сыграли в баскетбол.

Сербский теннисист выложил видео в соцсетях, как они отрабатывают трёхочковые броски. Он также обратился к президенту Российской федерации баскетбола Андрею Кириленко.

«Что ты думаешь о нашем навыке?» — написал Джокович на русском языке.

19 августа вторая ракетка мира вышел в полуфинал турнира в Цинциннати, обыграв американца Тейлора Фритца.

Ранее сообщалось, что Джокович установил рекорд, обыграв Монфиса в 19-й раз в карьере.

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