Представитель Борре опроверг информацию о предложении «Локомотива»

Никос Петропулос, представитель нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Борре, высказался об информации, что «Локомотив» проявляет интерес к футболисту.

«Эта новость — изобретение журналиста по имени Герман Гарсия Грова. Всё это ложь. Если будет хорошее предложение, решение примет игрок. Пока «Локомотив» не проявил интереса», — цитирует Петропулоса «Спорт-Экспресс».

27-летний форвард в сезоне-2022/23 провёл 47 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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