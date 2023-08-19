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Представитель Борре опроверг информацию о предложении «Локомотива»

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Никос Петропулос, представитель нападающего «Айнтрахта» Рафаэля Борре, высказался об информации, что «Локомотив» проявляет интерес к футболисту.
Представитель Борре опроверг информацию о предложении «Локомотива»
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Kaspar-Bartke

«Эта новость — изобретение журналиста по имени Герман Гарсия Грова. Всё это ложь. Если будет хорошее предложение, решение примет игрок. Пока «Локомотив» не проявил интереса», — цитирует Петропулоса «Спорт-Экспресс»

27-летний форвард в сезоне-2022/23 провёл 47 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев объяснил, с чем связан неудачный старт «Локомотива».

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