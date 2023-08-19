Узнать больше

Обозреватель «Реал Сосьедад»: Захарян — важный трансфер для клуба

Короткая ссылка
Обозреватель «Реал Сосьедад» Патчо де ла Рика прокомментировал переход российского полузащитника «Динамо» в испанский клуб.
Обозреватель «Реал Сосьедад»: Захарян — важный трансфер для клуба
  • РИА Новости

«Молодому Захаряну дадут много минут на поле — он является важным трансфером для клуба, тренер сделает на него ставку. Захарян — это прежде всего надежда на дальнейший шаг к элите европейского футбола», — цитирует де ла Рику Sport24.

Сегодня россиянин пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с испанским клубом. Он уже сможет принять участие в первой тренировке.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее сообщалось, что Захарян прибыл в Сан-Себастьян для завершения перехода в «Реал Сосьедад».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить