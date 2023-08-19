Обозреватель «Реал Сосьедад»: Захарян — важный трансфер для клуба
- РИА Новости
«Молодому Захаряну дадут много минут на поле — он является важным трансфером для клуба, тренер сделает на него ставку. Захарян — это прежде всего надежда на дальнейший шаг к элите европейского футбола», — цитирует де ла Рику Sport24.
Сегодня россиянин пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с испанским клубом. Он уже сможет принять участие в первой тренировке.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.
Ранее сообщалось, что Захарян прибыл в Сан-Себастьян для завершения перехода в «Реал Сосьедад».