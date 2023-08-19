Комличенко: Карпин любому оторвёт голову за своих футболистов

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал ситуацию, когда главный тренер команды Валерий Карпин заступился за него после высказываний Андрея Талалаева.

«Я почувствовал гордость. Но не удивление. Он всегда горой за нас: любому оторвёт голову за своих футболистов», — цитирует Комличенко Sport24.

16 апреля Карпин посоветовал Талалаеву «не открывать рот» после высказывания тренера «Химок» про нападающего Комличенко.

Талалаев после своего удаления в матче с «Крыльями» заявил, что они не растят Комличенко, а говорят правду в лицо.

Ранее Карпин назвал «очередным бредом» информацию о том, что он мог возглавить «Спартак».