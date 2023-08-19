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Комличенко: Карпин любому оторвёт голову за своих футболистов

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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал ситуацию, когда главный тренер команды Валерий Карпин заступился за него после высказываний Андрея Талалаева.
Комличенко: Карпин любому оторвёт голову за своих футболистов
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я почувствовал гордость. Но не удивление. Он всегда горой за нас: любому оторвёт голову за своих футболистов», — цитирует Комличенко Sport24.

16 апреля Карпин посоветовал Талалаеву «не открывать рот» после высказывания тренера «Химок» про нападающего Комличенко.

Талалаев после своего удаления в матче с «Крыльями» заявил, что они не растят Комличенко, а говорят правду в лицо.

Ранее Карпин назвал «очередным бредом» информацию о том, что он мог возглавить «Спартак».

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