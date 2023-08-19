Комличенко: Карпин любому оторвёт голову за своих футболистов
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Я почувствовал гордость. Но не удивление. Он всегда горой за нас: любому оторвёт голову за своих футболистов», — цитирует Комличенко Sport24.
16 апреля Карпин посоветовал Талалаеву «не открывать рот» после высказывания тренера «Химок» про нападающего Комличенко.
Талалаев после своего удаления в матче с «Крыльями» заявил, что они не растят Комличенко, а говорят правду в лицо.
Ранее Карпин назвал «очередным бредом» информацию о том, что он мог возглавить «Спартак».