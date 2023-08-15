Карпин назвал «очередным бредом» информацию о том, что он мог возглавить «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опроверг информацию о том, что мог возглавить «Спартак» в прошлом сезоне.

«Очередной бред. Я не знаю, кто кого и где согласовал, но со мной подобного разговора не было. Я же только вам объяснил, что у меня даже повода не было покидать «Ростов», не говоря уже о желании», — приводит слова Карпина Sport24.

Как сообщил журналист Андрей Панков в интервью YouTube-программе «Нет темы», после ухода Федуна на пост президента «Спартака» претендовал бывший глава Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц.

По словам источника, функционер якобы согласовал отставку Гильермо Абаскаля до начала сезона, а также достиг договорённости с Валерием Карпиным.

Специалист в марте 2022 года вернулся в «Ростов». В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) ростовский клуб занял четвёртое место в таблице чемпионата.

Ранее Карпин рассказал, когда капитан «Ростова» Осипенко вернётся на поле.