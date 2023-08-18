Тарханов считает, что накануне дерби силы «Динамо» и ЦСКА равны

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов заявил, что в столичном дерби с «Динамо» в рамках пятого тура чемпионата России по футболу обе команды имеют равные шансы на успех.

«В матче с ЦСКА выиграет всё равно тот, кто будет на поле лучше. А силы соперников примерно равны», — цитирует Тарханова Vprognoze.

По его словам, победа «Динамо» над «Зенитом» в третьем туре не имеет отношения к матчу с ЦСКА.

«По одному матчу трудно судить о прогрессе динамовцев. Где-то им повезло, где питерцы не так сыграли. Та встреча должна была закончиться вничью. «Динамо» взяло верх за счёт везения», — добавил Тарханов.

Матч «Динамо» — ЦСКА пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» 19 августа. Встреча начнётся в 15:00 мск. Полузащитник бело-голубых Арсен Захарян не примет участия в игре, поскольку находится в процессе перехода в испанский «Реал Сосьедад».

Ранее Андрей Тихонов заявил, что «Динамо» и ЦСКА сыграют вничью в матче 5-го тура РПЛ.