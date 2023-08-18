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«Бавария» разгромила «Вердер» в матче Бундеслиги, у Кейна гол и голевой пас 

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«Бавария» в гостях нанесла разгромное поражение «Вердеру» в матче первого тура чемпионата Германии по футболу.

Игра на стадионе «Везерштадион» в Бремене завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Томаса Тухеля.

Мячи забили Лерой Зане (четвертая, 91-я минуты), Гарри Кейн (75-я). Это дебютный гол англичанина за команду из Мюнхена. Кроме того, Кейн в первом тайме оформил голевой пас. Также отличился Матис Тель (94-я).

Англичанин подписал контракт с «Баварией» до 2027 года. В прошедшем сезоне за «Тоттенхэм» он забил 32 мяча и отдал пять результативных передач в 49 матчах во всех турнирах.

Ранее Кейн заявил, что планирует завоевать все трофеи в новом сезоне с мюнхенским клубом.

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