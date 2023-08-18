«Бавария» разгромила «Вердер» в матче Бундеслиги, у Кейна гол и голевой пас
Игра на стадионе «Везерштадион» в Бремене завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Томаса Тухеля.
Мячи забили Лерой Зане (четвертая, 91-я минуты), Гарри Кейн (75-я). Это дебютный гол англичанина за команду из Мюнхена. Кроме того, Кейн в первом тайме оформил голевой пас. Также отличился Матис Тель (94-я).
Англичанин подписал контракт с «Баварией» до 2027 года. В прошедшем сезоне за «Тоттенхэм» он забил 32 мяча и отдал пять результативных передач в 49 матчах во всех турнирах.
Ранее Кейн заявил, что планирует завоевать все трофеи в новом сезоне с мюнхенским клубом.