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Алаев надеется, что на игре «Спартак» — «Зенит» будет побит рекорд по посещаемости матчей

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев ожидает высокой посещаемости на матче пятого тура чемпионата страны между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
Алаев надеется, что на игре «Спартак» — «Зенит» будет побит рекорд по посещаемости матчей
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Мне приятно видеть, какой ажиотаж вокруг матчей. Ожидаем большую аудиторию в субботу на матчах «Динамо» — ЦСКА и «Краснодар» — «Локомотив». Надеюсь, что на игре «Спартака» будет побит рекорд московских матчей», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

По его словам, в нынешнем розыгрыше чемпионата присутствует интрига.

«Мне кажется, упорная борьба есть во многих матчах, в том числе сегодня в Казани. Понятно, что все ждём воскресного матча, также завтра много хороших игр. Борьба идёт на всех эшелонах турнирной таблицы», — добавил Алаев.

Игра «Спартак» — «Зенит» пройдёт 20 августа на стадионе «Открытие Арена». Начало матча — в 19:30 мск. Команда Гильермо Абаскаля с девятью очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Коллектив Сергея Семака (семь) — пятое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (12).

Ранее Андрей Тихонов заявил, что «Спартаку» по силам обыграть «Зенит» в матче 5-го тура РПЛ.

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