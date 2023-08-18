Daily Mail: на хавбека «Вест Хэма» Пакету завели расследование за игру на ставках
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Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении бразильского хавбека на предмет игры на ставках. По его итогам, правоохранители могут предъявить футболисту обвинения в нарушении закона, сообщает Daily Mail.
В услугах Пакеты был заинтересован «Манчестер Сити». Однако после начала расследования отказался от идеи покупки игрока.
25-летний полузащитник в сезоне-2022/23 в 43 матчах забил пять мячей и отдал семь результативных передач. Контракт Пакеты с лондонской командой действует до июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что в Финляндии подали заявление в полицию на сборную Латвии по хоккею из-за рекламы букмекера.