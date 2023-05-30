В Финляндии подали заявление в полицию на сборную Латвии по хоккею из-за рекламы букмекера

В Финляндии открыли уголовное дело против сборной Латвии по хоккею из-за игровой формы с логотипом букмекерской конторы.

«Это единственный случай в своём роде. Я никогда раньше с таким не сталкивался. Мы изучим этот вопрос в ближайшие дни и недели. Это не является главным приоритетом с точки зрения срочности», — приводит слова комиссара Департамента внутренней полиции Финляндии Арто Партанена Iltalehti.

На форме латвийской команды во время чемпионата мира, который прошёл в Риге и финском Тампере, присутствовал логотип эстонской букмекерской конторы.

Уточняется, что в Финляндии возможно продвижение только одной местной компании, а иностранные азартные игры рекламировать запрещено.

Чемпионом мира по хоккею 2023 года стала сборная Канады, победившая Германию со счётом 5:2. Серебряную медаль забрала команда Германии, бронзу — Латвия.

Сборная России продолжает занимать третье место в обновлённом рейтинге национальных команд Международной федерации хоккея (IIHF). При этом российские хоккеисты пропустили уже два чемпионата мира.

Первенство планеты проходило в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил мнение, что национальная команда отстаёт от тенденций развития мирового хоккея.