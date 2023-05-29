Плющев считает, что Россия отстаёт от трендов развития мирового хоккея

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил мнение, что Россия отстаёт от тенденций развития мирового хоккея.

«Любой чемпионат мира — это смотрины того, что есть в хоккее на сегодняшний день, куда он двигается. Не скажу, что видел все матчи, но то, что удалось посмотреть, говорит о движении мирового хоккея вперёд. К сожалению, мы этим тенденциям не очень соответствуем», — цитирует Плющева РИА Новости.

Чемпионом мира по хоккею 2023 года стала сборная Канады, победившая Германию со счётом 5:2. Серебряную медаль забрала команда Германии, бронзу — Латвия.

Сборная России продолжает занимать третье место в обновлённом рейтинге национальных команд Международной федерации хоккея (IIHF). При этом российские хоккеисты пропустили уже два чемпионата мира.

Первенство планеты проходило в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее вратарь сборной Латвии Шилов был признан самым ценным игроком чемпионата мира.