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Плющев считает, что Россия отстаёт от трендов развития мирового хоккея

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил мнение, что Россия отстаёт от тенденций развития мирового хоккея.
Плющев считает, что Россия отстаёт от трендов развития мирового хоккея
  • РИА Новости

«Любой чемпионат мира — это смотрины того, что есть в хоккее на сегодняшний день, куда он двигается. Не скажу, что видел все матчи, но то, что удалось посмотреть, говорит о движении мирового хоккея вперёд. К сожалению, мы этим тенденциям не очень соответствуем», — цитирует Плющева РИА Новости.

Чемпионом мира по хоккею 2023 года стала сборная Канады, победившая Германию со счётом 5:2. Серебряную медаль забрала команда Германии, бронзу — Латвия. 

Сборная России продолжает занимать третье место в обновлённом рейтинге национальных команд Международной федерации хоккея (IIHF). При этом российские хоккеисты пропустили уже два чемпионата мира.

Первенство планеты проходило в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее вратарь сборной Латвии Шилов был признан самым ценным игроком чемпионата мира.

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