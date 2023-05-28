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Вратарь сборной Латвии Шилов признан самым ценным игроком чемпионата мира

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Вратарь сборной Латвии по хоккею Артур Шилов признан самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею.

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF), Шилов провёл на турнире десять матчей (семь побед) и в одной игре сохранил ворота в неприкосновенности.

Чемпионом мира по хоккею 2023 года стала сборная Канады, победившая Германию со счётом 5:2.

Первенство планеты проходило в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее Латвия впервые стала бронзовым призёром чемпионата мира по хоккею.

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