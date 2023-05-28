Вратарь сборной Латвии Шилов признан самым ценным игроком чемпионата мира
Как сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF), Шилов провёл на турнире десять матчей (семь побед) и в одной игре сохранил ворота в неприкосновенности.
Чемпионом мира по хоккею 2023 года стала сборная Канады, победившая Германию со счётом 5:2.
Первенство планеты проходило в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.
Ранее Латвия впервые стала бронзовым призёром чемпионата мира по хоккею.