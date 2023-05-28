Латвия впервые стала бронзовым призёром чемпионата мира по хоккею
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Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу коллектива Харийса Витолиньша.
Таким образом, Латвия впервые в истории завоевала бронзовые медали первенства планеты.
В финале турнира встретятся сборные Канады и Германии.
Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.
Ранее Международная федерация хоккея приняла решение о том, что мировое первенство в 2027 году пройдёт в Германии.