Латвия впервые стала бронзовым призёром чемпионата мира по хоккею

Сборная Латвии в матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею 2023 года нанесла поражение в овертайме команде США.

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу коллектива Харийса Витолиньша.

Таким образом, Латвия впервые в истории завоевала бронзовые медали первенства планеты.

В финале турнира встретятся сборные Канады и Германии.

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее Международная федерация хоккея приняла решение о том, что мировое первенство в 2027 году пройдёт в Германии.