ЦСКА высмеял презентацию формы «Спартака»
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Спартак» опубликовал видео, в котором был показан болельщик «Спартака» со стажем вместе с сыном. Оказалось, что актёр, играющий отца, уже принимал участие в съёмках ролика ЦСКА и там был фанатом армейцев.
«Мы вдохновлялись нашим новогодним корпоративом, который был настолько хорош, что туда пришли даже болельщики красно-белых», — говорится в сообщении ЦСКА.
На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе девять очков. У ЦСКА также девять очков и третья позиция.
Ранее полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в пятом туре РПЛ.