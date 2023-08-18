ЦСКА высмеял презентацию формы «Спартака»

ЦСКА пошутил над презентацией третьего комплекта формы «Спартака».

«Спартак» опубликовал видео, в котором был показан болельщик «Спартака» со стажем вместе с сыном. Оказалось, что актёр, играющий отца, уже принимал участие в съёмках ролика ЦСКА и там был фанатом армейцев.

«Мы вдохновлялись нашим новогодним корпоративом, который был настолько хорош, что туда пришли даже болельщики красно-белых», — говорится в сообщении ЦСКА.

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе девять очков. У ЦСКА также девять очков и третья позиция.

Ранее полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в пятом туре РПЛ.