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Спинёв считает, что российский спорт справится с давлением Запада

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Олимпийский чемпион 2004 года в академической гребле Николай Спинёв высказался о недопуске российских спортсменов на международные соревнования.
Спинёв считает, что российский спорт справится с давлением Запада
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Это просто продолжение давления со стороны Запада. Спортсменам ставятся те условия, которые зачастую невыполнимы. Важно, чтобы в спорте была здоровая конкуренция. Мы не соревнуемся со странами Запада, но проводим спортивные соревнования со странами Центральной Азии, с Белоруссией, дружественными странами», — цитирует Спинёва ТАСС.

Он также подчеркнул, что данные турниры дают спортсменам получить опыт. 

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательного решения о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее Родионенко предрекла грандиозные потери Олимпиаде из-за позиции МОК.

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