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Семак: «Зенит» не рассматривает вариант игры вторым номером в матче со «Спартаком»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.
Семак: «Зенит» не рассматривает вариант игры вторым номером в матче со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Готовы ли играть со «Спартаком» в Москве вторым номером? Этот вариант не рассматривается. Будем играть так, как мы это делаем всегда. Понятно, что делаем поправки, исходя из соперника. Посмотрим, как всё сложится. Кто из соперников сможет навязать инициативу, тот, наверное, и станет контролировать игру и ход матча», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Спартак» по итогам четырёх туров с девятью очками занимает четвёртое место. Столичная команда пропустила в свои ворота семь мячей. В пятом туре красно-белые 20 августа примут на своём поле петербургский «Зенит» (семь очков), который располагается на шестой строчке.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

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