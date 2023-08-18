Деменко посоветовал Захаряну перейти в «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко прокомментировал переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Если он перейдёт в «Реал Сосьедад», это будет хороший вариант для его дальнейшего роста. А если он хочет становиться чемпионом, то лучше переходить в «Зенит». Питерцы пять раз подряд выигрывали чемпионат России», — цитирует Деменко Sport-Weekend.

13 августа Павел Пивоваров сообщил, что клуб договорился с «Реал Сосьедад» о переходе игрока.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 20-летнего россиянина в испанский клуб будет завершён в ближайшее время. Сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что сегодня контракт с Захаряном не будет подписан.