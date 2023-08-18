Масса намерен оспорить в суде чемпионство Хэмилтона 2008 года
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Как сообщает Reuters, адвокаты бразильца официально подали иск с целью возмещения ущерба. Предполагается, что этот ущерб был получен в результате «заговора представителей высшего эшелона власти «Формулы-1».
В претензии говорится, что Масса незаконно был лишён чемпионского титула.
В 2008 году на скандальном Гран-при Сингапура бразилец лидировал в гонке, когда Нельсон Пике разбил свой болид. В результате аварии на трассе появились автомобили безопасности, что помогло победить в гонке напарнику Пике Фернандо Алонсо. Масса в этой гонке не смог набрать очков. По итогам сезона он уступил чемпионство Льюису Хэмилтону с разницей в одно очко.
Ранее в Mercedes рассказали, почему команда до сих пор не продлила контракт с Хэмилтоном.