Масса намерен оспорить в суде чемпионство Хэмилтона 2008 года

Бывший автогонщик Фелипе Масса подал иск в суд против «Формулы-1» и FIA из-за поражения в борьбе за чемпионский титул 2008 года.

Как сообщает Reuters, адвокаты бразильца официально подали иск с целью возмещения ущерба. Предполагается, что этот ущерб был получен в результате «заговора представителей высшего эшелона власти «Формулы-1».

В претензии говорится, что Масса незаконно был лишён чемпионского титула.

В 2008 году на скандальном Гран-при Сингапура бразилец лидировал в гонке, когда Нельсон Пике разбил свой болид. В результате аварии на трассе появились автомобили безопасности, что помогло победить в гонке напарнику Пике Фернандо Алонсо. Масса в этой гонке не смог набрать очков. По итогам сезона он уступил чемпионство Льюису Хэмилтону с разницей в одно очко.

Ранее в Mercedes рассказали, почему команда до сих пор не продлила контракт с Хэмилтоном.