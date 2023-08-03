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В Mercedes рассказали, почему команда до сих пор не продлила контракт с Хэмилтоном

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Руководитель команды «Формулы-1» Mercedes Тото Вольф рассказал о подписании контракта с семикратным чемпионом Льюисом Хэмилтоном.
В Mercedes рассказали, почему команда до сих пор не продлила контракт с Хэмилтоном
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

«У него впереди ещё много лет работы в команде, поэтому речь идёт только о том, чтобы навести порядок в контракте. Мы до сих пор не смогли подписать новое соглашение, но всё дело в мелочах», — цитирует Вольфа Racingnews365.

Британец выступает за Mercedes с 2013 года. Он является семикратным чемпионом «Формулы-1». Его контракт действует до конца текущего года.

В мае появилась информация, что Ferrari предложит Хэмилтону контракт с зарплатой $50 млн.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон отрицает возможность перехода в Ferrari.

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