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Ковач: «Спартак» должен крупно обыгрывать «Зенит»

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Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач считает, что красно-белые смогут обыграть «Зенит» в матче пятого тура РПЛ.
Ковач: «Спартак» должен крупно обыгрывать «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я видел, что «Спартак» хорошо начал сезон и идёт в лидерах чемпионата, а у «Зенита» есть проблемы. Думаю, «Спартак» должен крупно обыгрывать «Зенит». По крайней мере, мне бы этого хотелось», — приводит слова Ковача Metaratings.

«Спартак» по итогам четырёх туров с девятью очками занимает четвёртое место. Столичная команда пропустила в свои ворота семь мячей. В пятом туре красно-белые 20 августа примут на своём поле петербургский «Зенит» (семь очков), который располагается на шестой строчке.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

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