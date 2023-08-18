Колыванов: в ЦСКА должны быть готовы к уходу Акинфеева
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«Понятное дело, Акинфеев — выдающаяся личность и один из лучших вратарей в истории российского футбола. Но рано или поздно карьеру заканчивают все. Возможно, Игорь останется ещё на несколько лет. В любом случае в клубе должны быть готовы к его уходу. И если даже с первых минут место на последнем рубеже снова займёт Владислав Тороп, я не вижу в этом проблемы. В конце концов, он не совсем необстрелянный дебютант. Плюс есть качественные защитники, которые помогут резервному голкиперу», — сказал он в интервью RT.
Ранее Колыванов заявил, что Фёдор Чалов выигрывает у Константина Тюкавина за счёт опыта.