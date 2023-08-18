Узнать больше

Колыванов: в ЦСКА должны быть готовы к уходу Акинфеева

Короткая ссылка
Известный тренер Игорь Колыванов ответил на вопрос, как отразится на ЦСКА отсутствие вратаря Игоря Акинфеева из-за повреждения в матче пятого тура чемпионата России с «Динамо».
Колыванов: в ЦСКА должны быть готовы к уходу Акинфеева
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Понятное дело, Акинфеев — выдающаяся личность и один из лучших вратарей в истории российского футбола. Но рано или поздно карьеру заканчивают все. Возможно, Игорь останется ещё на несколько лет. В любом случае в клубе должны быть готовы к его уходу. И если даже с первых минут место на последнем рубеже снова займёт Владислав Тороп, я не вижу в этом проблемы. В конце концов, он не совсем необстрелянный дебютант. Плюс есть качественные защитники, которые помогут резервному голкиперу», — сказал он в интервью RT.

Ранее Колыванов заявил, что Фёдор Чалов выигрывает у Константина Тюкавина за счёт опыта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить